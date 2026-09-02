Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Girne Fest 26’nın muhtemelen Belediye Meclis kararı ile iptal edileceğini açıkladı.

Başkan Şenkul, “Yaşadığımız gemi faciası ve kayıp aramaların sürmesi sebebiyle Girne Fest 26’nın tümden iptali konusunu Belediye meclisi üyelerimizle görüşüyoruz. Bunun yanında diğer belediye başkanlarımızla da temas kurmaya başladık. Çok muhtemeldir ki Girne Fest 26, Belediye meclisi kararımızla iptal edilecektir” dedi.

Murat Şenkul, “Bunun yanında Ekim ayındaki Yarı Girne Maratonu’nda elde edilecek tüm gelirin de kayıp yakınlarına aktarılmasını konusunda da Meclis kararı alacağız” ifadelerini kullandı.