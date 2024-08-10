Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un paylaşımı:

"Belediyemizin uzun zamandır gösterdiği çabanın karşılığını aldığımızı müjdelemek istiyoruz.

Antik Liman’ın arka sokağında bulunan ve yıllardır atıl durumda olan tarihi Chrysopolitissa klisesinin restorasyonu için hazırladığımız projeyi geçen dönem AYK’dan onaylatarak, Kültürel Miras Komitesine sunmuştuk.

Onaylanan projemiz için Avrupa Birliği (UNDP) ihaleye çıktı ve sonuçlanan ihale çerçevesinde ihaleyi kazanan firma dün itibarıyla yerinde çalışmalara başladı.

Vakıflar İdaresine gösterdiği işbirliği için teşekkür ediyoruz.

Tarihi mirasımıza sahip çıkmak, korumak ve gelecek nesillere bırakmak için de elimizden geleni yaptığımızı ve yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi istiyoruz, bu çerçevede restorasyon çalışmaları bittiği zaman yapının belediyemizin kullanılması talebini Vakıflar İdaresine bildirmiş bulunmaktayız.

Bu tip tarihi yapıların iyi durumda kalmasının en kolay yolu yaşamasını sağlanmaktır ve belediyemiz bu binayı yaşayan aktif bir yapı haline getirerek, ülke turizmine kazandıracak düzenlemeyi yapmaya hazırdır.

Nidai başkan döneminde yapılan başvuruyu bu dönem ihale aşamasına getiren tüm teknik personele, Kültürel Miras Komitesine ve yaklaşık 20 milyon TL kaynak yaratan UNDP’ye kentim, vatanım adına teşekkür ediyorum.

Biz Birlikte GİRNEYİZ. "