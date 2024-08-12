Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un açıklaması şöyle:

“Girne belediyesi olarak geçen hafta perşembe günü halk plajlarımızdan alınan deniz suyu örneklerini özel laboratuvarda analiz ettirdik, sonuçlar şu şekildedir:

Kervansaray Kuzey

Ecoli 0 (limit 250cfu)

Enterokok 15 (limit 100cfu)

Kervansaray Güney

Ecoli 0

Enterokok 13

Kervansaray Güney Çıkış

Ecoli 0

Enterokok 8

Antis Doğu

Ecoli 0

Enterokok 18

Antis Batı

Ecoli 0

Enterokok 10

Yasal olarak analiz yapma ve yayınlama yetkisi belediyelerde değil ancak biz vatandaşımızın sağlığını yasal mevzuatın üstünde gördüğümüz için, yayınlamasak da sürekli test yapıyoruz ve emin olun ki, gün gele plajlarımızda limit üstü değer bulursak, biz kimseye sormadan o plajı kapatırız.”