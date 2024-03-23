Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, saat 17.00 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bir kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı, “Söyleyebileceğim tek şey yazıklar olsun” dedi.

Başkan Şenkul, “Gündüz vakti trafiğin yoğun olduğu bir yolda böyle bir kaza nasıl olabilir, kaldırımda yürüyen gencecik bir insan resmen katledildi” ifadelerini kullandı.

“Polis ceza yazmaktan bizler hız tümseği koymaktan yorulduk, trafik teröristleri ölüm saçmaktan yorulmadı” diyen Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Nüfusunu bilmediğimiz, giren çıkanın kontrolünün kaçtığı, üç kuruş para için her türlü sahtelarlığa göz yumulduğu sürece hiçbirimiz güvende değiliz.

Kaldırımlara demir korkuluk koyulmasını isteyen herkese hak vermekle beraber o işin mantığının yayanın yola atılmaması için olduğunu da söylemem lazım.

Bizim sorunumuz yola atılan yaya değil kaldırıma uçan arabalar, hem de gündüz vakti hem de şehrin göbeğinde…”