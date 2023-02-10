Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, Türkiye’deki deprem felaketi sonucu evsiz kalan depremzedelerin geçici olarak KKTC’ye gelmeye başladığı yönünde bilgiler olduğunu belirtti.

Şenkul, “Bu noktadan hareketle, çevrenizde bu koşullar altında Girne’mize veya ülkemize gelip temel ihtiyaçları olan aileler var ise lütfen bizimle irtibat kurulsun” çağrısı yaptı.

Başkan Şenkul’un paylaştığı irtibat numaraları ise şöyle:

0548-822 78 78 Mustafa İlgen

0542-865 99 90 Serdar Tuksal