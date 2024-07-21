Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un paylaşımı:

"Dün kale arkasında yanlış park eden vatandaşlarımıza doğal-doğru olan yapıldı ve ceza yazıldı.

Bir vatandaşımız bunu sosyal medya gazetesine atarak tören günleri ceza yazılmasın gibi enteresan da bir öneride bulundu.

Bana göre bugün yaşadığımız sorunların bir sebebi de

Tam buradadır:

“Kendimizi herşeyi yapmaya ve bunu diğer yanlış örnek veya önerilerle haklı çıkarma istenci.”

Alttaki fotoda yanlış park eden Girne Belediyesi aracına 3 gün önce yazılmış cezayı görüyorsunuz.

Bunu örnek olarak paylaşmak istedik ki:

Girne Belediyesinin düzen kurmak için adaletten bir milim ödün vermediğini daha net anlatabilelim.

İyi pazarlar…"