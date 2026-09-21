Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Filo Jet gemi faciasında cumartesi günü denizden çıkarılan naaşın Mehmet Bayhan’a ait olduğunun kesinleşmesinin ardından açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz 22 gün boyunca kayıp yakınlarıyla aralarında doğal olarak duygusal bir bağ oluştuğunu belirten Şenkul, Mehmet Bayhan’ın naaşına ulaşılmasının bir yandan teselli olduğunu, diğer kayıp ailelerinin yaşadığı belirsizliğin sürmesinin ise üzüntü yarattığını ifade etti.

Şenkul, “Bütün temennimiz tüm kayıplarımızın bulunmasıdır” dedi.

Şenkul, kamuoyuna da çağrıda bulunarak, Filo Jet faciasında kayıp olanların ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının dava sürecinde yalnız bırakılmamasını istedi.

Şenkul, şu ifadeleri kullandı:

“Lütfen kayıp ailelerini ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarını bu davada yalnız hissettirmeyelim.

Bu çerçevede bu önemli davayı mümkün oldukça fiziken, değilse medya üzerinden takip ederek hem aileleri yalnız bırakmayalım hem de adaletin yerini bulmasının takipçisi olacağımızı herkese gösterelim.”

Şenkul, Mehmet Bayhan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.