Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Başbakanın dün akşam yaptığı “Yarından itibaren gemi seferleri başlayacak” açıklamasının ardından yüzlerce kişinin bilet aldığını belirterek, daha sonra “Express seferlerine izin vermedik” yönünde yeni bir bilgi geldiğini ifade etti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, gemi seferleriyle ilgili yaşanan belirsizliğe tepki göstererek, hükümetin açıklamalarındaki tutarsızlığın vatandaşları mağdur ettiğini söyledi.

Şenkul, Başbakanın dün akşam yaptığı açıklamada “Yarından itibaren gemi seferleri başlayacak” dediğini ve bu açıklamayı bizzat izlediğini belirtti.

Bu açıklamanın ardından yüzlerce kişinin seferlerin başlayacağı düşüncesiyle bilet aldığını ifade eden Şenkul, kısa süre sonra “Express seferlerine izin vermedik” şeklinde yeni bir bilginin ortaya çıkmasına tepki gösterdi.

Şenkul, yaşananlara ilişkin, “Bu mudur devlet ciddiyeti? Bu mudur ülke yönetmek?” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların çaresiz durumda kendilerini arayarak yardım istediğini belirten Şenkul, “Perişan oldu dünya kadar insan” dedi.

Şenkul, tepkisini, “İnanın hepimizi yordunuz. Kusura bakmayın ama gerçekten ne yaptığınızı bilmiyorsunuz” sözleriyle dile getirdi.