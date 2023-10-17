Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Yeni Liman Işıkları ve devamında etkilediği bölgeler hakkında 2'nci bilgilendirme ve uyarı yaptı.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

"Yeni limanın çıkışının çember olduğu dönemde sürekli kilitlenen yeni liman çemberi ve Bellapais ışıklarından batıya doğru gitmek için yeni bir alışkanlığımız oluştu.

*Ara yollardan girip Doğanköy çemberinden Semih Sancar’a katılmak.

Dün itibarı ile ışıklar girdikten sonra trafik adaleti sağlandığı için insanımız alıştıkça akış artıyor ancak Doğanköy çemberinin hem geometri bozukluğu hem de oradan yolun çıkış sebebi ile Bellapais ışıkları

17.00- 19.00 saatleri arasında doğu yönüne doğru çalışmakta zorlanıyor.

Bu noktadan hareketle trafiği ana akışı bozmayacak şekilde disipline etmek adına Doğanköyden Semih Sancar caddesine yarından itibaren 17-19.00 saatleri arasında trafik ışığı ile kontrollü çıkış verilecektir.

Bu kaçış yolunu kullananlarının ana yollara oranla daha çok bekleme yapacağını şimdiden uyaralım."