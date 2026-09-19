Şenkul, sorunun yalnızca oluşan trafik ve yaşanan ulaşım zorluklarından ibaret olmadığını belirterek, bazı öğrencilerin yaşanan sorunlar nedeniyle okullarında eğitimlerinden geri kaldığını ifade etti.

En önemli konunun çocukların güvenliği olduğunu vurgulayan Şenkul, yolda herhangi bir öğrencinin başına kötü bir olay gelme ihtimaline dikkat çekti.

“Kimin haklı olduğunun önemli olmadığı, sorunun çözülmesinin önemli olduğunu unutmamak lazım” diyen Şenkul, yaz boyunca çözülemeyen öğrenci taşımacılığı sorununa ilişkin yetkililere çağrıda bulundu.

Şenkul, “Başımıza kötü bir şey gelmeden, yaz boyunca çözmediğiniz bu sorunu lütfen bu hafta sonu çözün” ifadelerini kullandı.