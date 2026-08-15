Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un nüfus tartışmaları üzerinden belediyelere yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Şenkul, Oğuz’un Hakikat Web TV’de Güven Arıklı’ya yaptığı açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “İlk izlediğimde şaka yapar zannettim. Ama gerçekten bunu söylemiş sayın Dursun bakanım” ifadelerini kullandı.

Oğuz’un açıklamasının “ülkenin unutulmazları arasına girecek ibretlik bir video” olacağını savunan Şenkul, İçişleri Bakanı’nı, “Nüfusu sayımını belediye başkanından bekleyen ve ‘ülkedeki kaçakları’ hesaba katma diyen ilk İçişleri Bakanı” olmakla eleştirdi.

Girne’nin nüfusuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Şenkul, tüketilen su ve çıkarılan çöp miktarına bakıldığında, Bakan Oğuz’un ifadesiyle “kaçaklar” da dahil olmak üzere kentte 130-150 bin arasında kişinin yaşadığını belirtti.

Şenkul, paylaşımının sonunda, “Sürreal günlerden geçiyoruz, resmen sınanıyoruz gibi hissederim” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Hakikat Web TV’de Güven Arıklı’ya yaptığı açıklamada, nüfus tartışmaları üzerinden Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u isim vermeden eleştirmişti.

Oğuz, 28 Aralık 2022’de göreve geldikten sonra nüfus verilerine itiraz eden bir belediye başkanının, aradan geçen yaklaşık dört yılda kendi bölgesindeki gerçek nüfusu ortaya koyması gerektiğini savunmuştu.

Oğuz, ilçedeki nüfusun yüz binlerle ifade edildiğinin söylendiğini hatırlatarak, belediyelerin kendi sorumluluk alanlarında çalışma yapıp kayıtlı ve kayıt dışı nüfusa ilişkin somut veri ortaya koyabileceğini belirtmişti.

“Nüfusum bu değil diyorsan, sayıp ortaya koy” diyen Oğuz, “2022’de ‘Benim nüfusum bu değildir’ diye itiraz ettiysen, dört yıl sonra çıkıp ‘Ey hükümet, sizin projeksiyon nüfusunuzu kabul etmiyorum; ben saydım, benim nüfusum budur’ diyebilmelisin” ifadelerini kullanmıştı.