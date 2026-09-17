Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un Girne Açık Pazarı’ndaki işgaliye ücretlerine ilişkin açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Taçoy’un bir televizyon programında, “Girne Açık Pazarı’ndaydım, bir pazarcıdan günlük 3 bin 200 TL işgaliye alınıyor” dediğini aktaran Şenkul, bu rakamın doğru olmadığını belirtti.

Girne Açık Pazarı’nda bir stantlık yer ücretinin 400 TL olduğunu ifade eden Şenkul, Taçoy’a şu çağrıyı yaptı:

“Eğer sizin dediğiniz gibi yer ücreti 3 bin 200 Türk Lirası ise ben istifa edip, aday da olmayacağım. Ama yok, benim dediğim gibi 400 Türk Lirası ise yarın çıkıp hatanızı kabul edip özür dileyeceksiniz. Var mısınız, yok musunuz Hasan Bey?”

Şenkul, açıklamasının devamında Taçoy’u yanlış bilgi vermekle suçlayarak, “Gerçekten ayıp oluyor artık bu kadar rahat yanlış veya yalan konuşmak, iftira atmak” ifadelerini kullandı.