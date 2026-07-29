Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son yaşanan trafik kazalarının ardından ülkeyi yönetenlere çağrıda bulundu.

Şenkul, "Dün iki küçük çocuk babasını, genç bir anne de eşini kaybetti" ifadeleriyle kazaların geride bıraktığı acıya dikkat çekerek, yetkililerin başsağlığı dilemek dışında hangi adımları attığını sorguladı.

Paylaşımında, yaklaşık iki yıldır gündeme gelmeyen toplu taşıma projesinin yeniden ele alınması gerektiğini belirten Şenkul, ülkede yabancı statüsünde bulunan kişilerin araç kullanma kriterlerinin gözden geçirilmesi, ehliyet kurslarının ve sürüş eğitimlerinin ciddi kazalar üzerinden yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Büyük yaştaki araçların kullanımına ilişkin uygulamaları da eleştiren Şenkul, bu konuda alınan kararların yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Şenkul, açıklamasını, "Bu ve benzeri daha yapılacak birçok şey varken, kuru bir başsağlığı ile mi geçiştireceğiz insanlarımızın kayıplarını? Bu mudur yani?" sözleriyle tamamladı.