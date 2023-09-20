Gardiyanoğlu konuşmasında,  göreve gelir gelmez atmış olduğu  cesur adımlardan ötürü Bakan Gardiyanoğlu’nu tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

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REMZİ GARDİYANOĞLU:”GÖSTERİLEN DİK DURUŞU TAKDİR EDİYORUZ”
“Yıllar sonra bir kamu kurumunda ortaya çıkarılan bir yolsuzluğun kısa sürede yargıya taşınmasını ve gösterilen dik duruşu takdir ediyoruz.” diyen Gardiyanoğlu,  serbest çalışan hekimler olarak bu süreçte her türlü desteği vermeye  hazır olduklarının  mesajını  verdi. Gardiyanoğlu ayrıca  reçetesine ve hekimine ulaşmakta  güçlük çeken tüm vatandaşlara yardımcı olmaya da  hazır olduklarını  kaydetti.

BAKAN  GARDİYANOĞLU: “İLACA ERİŞİM SIKINTISI OLAN VATANDAŞLARIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ”
Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında reçete vurgunu konusunun  takipçisi olmaya devam edeceğini belirterek konu  ile ilgili polis genel  müdürü ile bir toplantı yaparak  son gelişmelerle ile ilgili  bilgi  aldığını hatırlattı.
Bazı hastaların ilaca erişim konusunda sıkıntılar yaşadığı  bilgisini aldıklarını  anlatan Gardiyanoğlu, hiçbir vatandaşın mağdur olmasını  istemediklerini  belirterek, mağduriyet yaşayanların bakanlığa ya da   serbest çalışan hemkimlere ulaşabileceklerini vurguladı. Bakan Gardiyanoğlu Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’ne  destekleri için teşekkür etti.