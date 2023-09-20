Gardiyanoğlu konuşmasında, göreve gelir gelmez atmış olduğu cesur adımlardan ötürü Bakan Gardiyanoğlu’nu tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

REMZİ GARDİYANOĞLU:”GÖSTERİLEN DİK DURUŞU TAKDİR EDİYORUZ”

“Yıllar sonra bir kamu kurumunda ortaya çıkarılan bir yolsuzluğun kısa sürede yargıya taşınmasını ve gösterilen dik duruşu takdir ediyoruz.” diyen Gardiyanoğlu, serbest çalışan hekimler olarak bu süreçte her türlü desteği vermeye hazır olduklarının mesajını verdi. Gardiyanoğlu ayrıca reçetesine ve hekimine ulaşmakta güçlük çeken tüm vatandaşlara yardımcı olmaya da hazır olduklarını kaydetti.

BAKAN GARDİYANOĞLU: “İLACA ERİŞİM SIKINTISI OLAN VATANDAŞLARIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ”

Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında reçete vurgunu konusunun takipçisi olmaya devam edeceğini belirterek konu ile ilgili polis genel müdürü ile bir toplantı yaparak son gelişmelerle ile ilgili bilgi aldığını hatırlattı.

Bazı hastaların ilaca erişim konusunda sıkıntılar yaşadığı bilgisini aldıklarını anlatan Gardiyanoğlu, hiçbir vatandaşın mağdur olmasını istemediklerini belirterek, mağduriyet yaşayanların bakanlığa ya da serbest çalışan hemkimlere ulaşabileceklerini vurguladı. Bakan Gardiyanoğlu Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’ne destekleri için teşekkür etti.