Serdarlı 14 Ağustos Stadyumu’nda dün akşam gerçekleştirilen festivalin ikinci gecesine Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve eşi Funda Kasım da katıldı.

Program, Çınarlıyı Sevenler Derneği Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisiyle başladı. Ardından Zehra Kulle ile Zumba Kids sahne aldı. Halk dansları ekiplerinin gösterileri, Kıbrıs kültürünün yaşatıldığı renkli görüntülere sahne olurken, izleyiciler gösterileri ilgiyle takip etti.

KASIM’DAN EKİPLERE PLAKET

Gecede SER-SAD Türk Müziği Korosu da sevilen eserlerden oluşan müzik dinletisiyle festival katılımcılarıyla buluştu.

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, geceye katkı koyan halk dansları ekipleri ile SER-SAD Türk Müziği Korosu’na plaket takdim ederek teşekkür etti.

Kasım, halk dansları ve geleneksel müziklerin kültürel değerlerin yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, festival vesilesiyle geçmişten bugüne taşınan kültürel mirasın bir kez daha hep birlikte yad edildiğini ifade etti.

Kültür ve sanatın toplumları bir arada tutan en önemli değerler arasında bulunduğunu vurgulayan Kasım, bu değerleri gelecek nesillere aktarmaya yönelik etkinliklere belediye olarak destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

ATEŞ DANSI GÖSTERİSİNDE BAŞKAN KASIM VE EŞİ SAHNEYE DAVET EDİLDİ

Festival programı Ateş Dansı ekibinin gösterisiyle devam etti. İlgiyle izlenen gösterinin sonunda ekip, Belediye Başkanı Halil Kasım ile eşi Funda Kasım’ı sahneye davet etti.

Kasım çifti, dans ekibiyle birlikte sahneden festival alanını dolduran vatandaşları selamladı. Bu anlar izleyicilerden alkış aldı.

GRUP S.O.S KONSERİNE BÜYÜK İLGİ

Gecenin finalinde Grup S.O.S & Muhittin Yangın sahne aldı. Müzik yaşamında 40 yılı geride bırakan Grup S.O.S’un konseri festivalin ikinci gecesine damga vurdu.

Festival alanını dolduran bölge halkı, grubun yıllardır hafızalarda yer edinen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser boyunca oluşan coşku gece geç saatlere kadar devam etti.

Belediye Başkanı Halil Kasım da Grup S.O.S’un solisti ve bölge halkıyla birlikte şarkılara eşlik ederek konserin coşkusuna ortak oldu.

40 yıllık müzik yolculuğunda birçok kuşağın hafızasında yer edinen Grup S.O.S’un sevilen eserleriyle geçmişe uzanan festival katılımcıları, konser boyunca keyifli anlar yaşadı.

Festivalin ikinci gecesi, müzik, dans ve kültürel etkinliklerin ardından gerçekleştirilen tombala çekilişiyle sona erdi.

FESTİVALDE 3. GECE: MUSTAFA CECELİ SAHNE ALACAK

Serdarlı 7’nci Babutsa Kültür ve Sanat Festivali’nin final gecesi, bu akşam gerçekleştirilecek. Gece, saat 20.00’de DJ Yusuf Coşkuner ile başlayacak, 21.30’da Mustafa Ceceli konseriyle devam edecek. Festival, havai fişek gösterisi ve zengin tombala çekilişiyle sona erecek.