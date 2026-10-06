Geçitkale-Serdarlı Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, öğrenciler topladıkları mamaları, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanı Halil Kasım'a teslim etti.

Halil Kasım çocukları kabulünde yaptığı açıklamada, çocukların küçük yaşlarda hayvan sevgisi ve doğaya karşı sorumluluk bilinci kazanmasının önemine dikkat çekti. Kasım, “Eğitim yalnızca sınıflarda verilen bilgilerden ibaret değildir. Merhamet, paylaşma ve canlılara karşı sorumluluk duygusu da çocuklarımızın kazanabileceği en değerli değerler arasındadır” dedi.

Öğrencilerin gerçekleştirdiği bağışın toplumun tüm kesimlerine örnek olması gerektiğini vurgulayan Kasım, “Bugün çocuklarımız bize çok güzel bir mesaj verdi. Küçücük elleriyle ortaya koydukları bu duyarlılık, geleceğe dair umudumuzu büyütüyor. Sokak hayvanlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Belediyemiz de bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

Belediyeyi ziyaret eden heyette Serdarlı İlkokulu Müdürü Özgül Dervişoğulları ve sınıf öğretmeni Ayşe Tankı Barkut da yer aldı.