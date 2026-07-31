Serdarlı bölgesinde bugün saat 18.10 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle saat 19.30 sıralarında kontrol altına alındı.
Yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü İtfaiyesi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Orman Dairesi ekipleri birlikte müdahale etti.
Çalışmalarda itfaiye araçları, arazözler, YİM, insansız hava aracı (İHA), komuta kontrol araçları, su tankerleri ve iş makineleri kullanılırken, toplam 67 personel görev aldı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.