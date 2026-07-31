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Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalarda itfaiye araçları, arazözler, YİM, insansız hava aracı (İHA), komuta kontrol araçları, su tankerleri ve iş makineleri kullanılırken, toplam 67 personel görev aldı.

Yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü İtfaiyesi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Orman Dairesi ekipleri birlikte müdahale etti.

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