Serdarlı-Ergenekon Anayolu'nun doğu kısmında bulunan orman ağaçlandırma alanında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17.25 sıralarında henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangına Polis İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ekipleri, iş araçları, askeri personel ve bölge halkı müdahale etti.

Yangın sonucu yaklaşık 30 dönümlük orman arazisinde bulunan çam ve akasya ağaçları yanarak zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, olası yeniden alevlenmelere karşı Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin tedbir amacıyla gece boyunca yangın bölgesinde görev yapacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.