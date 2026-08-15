Törende, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı tarihi süreç ve Serdarlı’nın kurtuluşu anıldı.

Tören, protokol sırasına göre Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende, Serdarlı’nın kurtuluşunu ve Kıbrıs Türk halkının yaşadığı tarihi süreci anlatan şiir, Hazal Ölmez tarafından okundu.

Tören, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım’ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam etti.

-Kasım

Kasım, Serdarlı’nın özgürlüğüne kavuştuğu günü bölge halkıyla birlikte kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. Mehmetçiğin 14 Ağustos’ta bölgeye “hürriyet mührünü” vurduğunu anımsatan Kasım, Serdarlı bölge halkının da büyük bir direniş gösterdiğini ifade etti.

Kendilerine düşen görevin, toprağa sahip çıkma ruhuyla birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek ve toprakları gelecek nesillere bırakmak olduğunu kaydeden Kasım, bu sorumluluğun önemine dikkat çekti.

Konuşmanın ardından Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Serdarlı Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.