Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kamuda yetkili beş sendikanın gerçekleştirdiği eylemde bir açıklama yaptı.

Serdaroğlu, kabine değişikliğine dikkat çekerek, “Milli Eğitim Bakanı, ‘eğitimden bahseden’ ve çok başarılıymış gibi kabinede değişiklik olmasına rağmen hala devam ediyor” dedi.

Serdaroğlu, “Kabinedeki değişiklik bu memleketi düzeltmek için yapıldıysa en başta Milli Eğitim Bakanının değişmesi lazımdı” açıklamasını yaptı.

“Bütün adaletsizliklere imza koyan oydu” şeklinde konuşan Serdaroğlu, en başta Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun görevden alınması gerektiğini dile getirdi.