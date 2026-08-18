Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, bir okulda 17 yaşındaki bir öğrenciye cinsel saldırıda bulunan hademeye mahkeme tarafından dört yıl hapis cezası verilmesinin, okullarda çocukların güvenliğine ilişkin sorumluluğu yeniden gündeme getirdiğini ve Kamu-İş’in yıllardır yaptığı uyarıların önemini gösterdiğini kaydetti.

Okullarda görev yapan hademelerin yalnızca temizlik görevlisi olmadığını ifade eden Serdaroğlu, bu personelin öğrencilerin gün içinde en fazla temas ettiği çalışanlar arasında bulunduğunu ve çocukların güvenliği ile huzuru açısından önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Çocuklarla aynı ortamda çalışacak kişilerin titizlikle seçilmesi gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, Kamu-İş’in yıllardır okullardaki taşeron hizmetlerinden vazgeçilmesini ve hademelerin doğrudan devlet tarafından istihdam edilip denetlenmesini talep ettiğini kaydetti.

Serdaroğlu, işe alımlarda yalnızca ihaleyi kazanan şirketin tercihinin esas alınmaması gerektiğini belirterek, görevlendirilecek kişilerin özgeçmiş ve sicillerinin devlet tarafından araştırılması, gerekli güvenlik ve uygunluk kontrollerinin yapılması gerektiğini ifade etti.

- “Çocuklarımızın güvenliği ihale konusu yapılamaz”

Hükümetin okullardaki bazı hizmetleri taşeron şirketlere ihale etmeye devam etmesini eleştiren Serdaroğlu, çocukların güvenliğinin devletin asli sorumluluklarından biri olduğunu söyledi.

Serdaroğlu, “Çocuklarımız ticari bir hizmet kalemi değildir. Okullarımız kâr amacıyla işletilecek işyerleri değildir. Çocuklarımızın güvenliği ihale konusu yapılamaz.” dedi.

Yaşanan olay üzerinden herhangi bir kişi veya kurumu peşinen suçlama niyetinde olmadıklarını vurgulayan Serdaroğlu, ancak mevcut sistemin sorgulanması gerektiğini belirtti.

-Daha sıkı denetim mekanizması talebi

Serdaroğlu, okullardaki hademe ve benzeri hizmetlerde doğrudan devlet istihdamına geçilmesini, personel alımlarında geçmiş araştırması yapılmasını, çocuklarla çalışan tüm personele yönelik daha sıkı denetim mekanizmaları oluşturulmasını ve okullardaki güvenlik sisteminin yeniden ele alınmasını talep etti.

İhale sisteminin siyasi ve idari sorumluluğunun hükümet ve ilgili devlet kurumlarında olduğunu belirten Serdaroğlu, “Çocuklarımızın güvenliği taşeronun insafına bırakılamaz. Devlet, çocuklarımızın bulunduğu her okulda sorumluluğu bizzat üstlenmeli; çalışanını kendisi seçmeli, kendisi denetlemeli ve gerektiğinde hesabını kendisi vermelidir.” ifadelerini kullandı.