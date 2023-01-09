Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in moderatör koltuğuna oturduğu programın canlı yayında zaman zaman gergin anlar yaşanıyor. Programın açılışı sırasında üçlünün arasındaki soğuk rüzgarlar ekrana yansımıştı. İlerleyen dakikalarda ise Seren Serengil'in çenesi kitlenmiş ve ünlü yorumcu ekran önünden ayrılmıştı.

Seren Serengil bugün de yine canlı yayını bırakıp gitmesiyle gündemde. Bir anda gözyaşlarına boğulan Seren Serengil yine hastanelik oldu. Ekibiyle sorunlar yaşayan Seren Serengil'e ne oldu?

Seren Serengil'in sevgilisi bir paylaşım yaparak şaşırttı. Mustafa Tohma açıklamasında "Sabah gayet iyiydi işine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18.10 ve şu an şuuru bulanık. Bir ayda 3. kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim" dedi.