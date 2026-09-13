Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve milletvekili Serhat Akpınar, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu’nda eşi tarafından öldürüldüğü belirtilen 35 yaşındaki Rukiye Tunçer’in ölümünün ardından açıklama yaptı.

Akpınar, Tunçer’in ölümünün birkaç günlük bir haber olarak kalmaması gerektiğini belirterek, kadın cinayetlerinin önlenmesi için siyasi irade ve kamu sorumluluğu çağrısında bulundu.

Akpınar'ın konuyla ilgili açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Hepimiz, 35 yaşındaki Rukiye Tunçer’in ölüm haberi karşısında öfkeliyiz, üzgünüz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rukiye’nin yaşamı, ardında kalanların acısı ve adalet talebi diğer şiddete uğrayan kadınlarımız gibi birkaç günlük bir haberin içinde kaybolmamalı.

Polisin açıkladığı olayın vahşeti karşısında susamayız. Kadına yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddetin her türünü, tehdidi, baskıyı ve kadınların yaşamı üzerinde hak iddia eden zihniyeti en sert biçimde kınıyorum. Hiçbir tartışma, hiçbir ilişki, hiçbir gerekçe bir kadına şiddeti meşrulaştıramaz.

Kadın cinayetlerini önlemek siyasi irade ve kamu sorumluluğu gerektirir. Bu nedenle muhalefetin dile getirdiği siyasi sorumluluk çağrısını da ciddiye alıyoruz. Bizim görevimiz, risk altındaki kadınların başvurdukları anda korunmasını sağlayacak sistemi kurmaktır. Ev içi şiddete ilişkin yasal düzenlemeler gecikmeden ele alınmalı, koruma kararlarının uygulanması etkin biçimde izlenmeli, polis ve sosyal hizmet birimleri arasında kesintisiz müdahale sağlanmalıdır.

Soruşturma bütün deliller korunarak, eksiksiz ve süratle yürütülüceğinden eminim. Suçu yargı önünde sabit görülen kişi veya kişiler hakkında yasaların öngördüğü en ağır ceza uygulanmalıdır. Bu vahşetin cezasızlıkla ya da hafifletici bahanelerle karşılanmasına toplumun vicdanı razı olamaz. Bu kaçıncı vahim olay?

Bir milletvekili olarak kadınların yaşam hakkını koruyan tedbirlerin, şiddet ve tehdit başvurularına verilen yanıtların ve mağdurlara sağlanan desteğin takipçisi olacağım. Kadınlar evlerinde, işlerinde, sokakta ve yaşamın her alanında korkmadan yaşama hakkına sahiptir.

Rukiye Tunçerleri unutmayacağız ve unutturmayacağız. Kadına yönelik şiddete sessiz kalmayacağız