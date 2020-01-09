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Komite toplantısında, çalışma yönteminin belirlenmesi ele alındı

Tarihi geçmiş ilaçların imha edilmesiyle ilgili meclis araştırma komitesi bugün toplandı

09 Ocak 2020 Perşembe 20:21
Komite toplantısında, çalışma yönteminin belirlenmesi ele alındı

Cumhuriyet Meclisi İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin Deposunda Tarihi Geçmiş Tonlarca İlacın İmha Edilecek Olmasının Ana Nedenlerinin Ne Olduğu ve Bu Konuda İhmalin Olup Olmadığı ile İlgili Meclis Araştırma Komitesi, UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında bugün toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite toplantısında, çalışma yönteminin belirlenmesi ele alındı.

Toplantıya, UBP Milletvekilleri Aytaç Çaluda, İzlem Gürçağ, Menteş Gündüz ve Resmiye Canaltay;  CTP Milletvekilleri Erkut Şahali ve Sıla U. İncirli, HP Milletvekilleri Hasan Topal ve Jale R. Rogers; DP Milletvekili Fikri Ataoğlu ve YDP Milletvekili Erhan Arıklı katıldı.

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