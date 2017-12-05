Yalan beyanı uzun sürmedi

Lefkoşa’da Yenikent’te Ülkü Sokak içerisinde kullanımında bulunan motosikletle seyir ettiği sırada bir araç tarafından önünün kesildiğini ve araç içerisinden inen dört kişi tarafından darp edilip, üzerindeki çalışanı olduğu iş yerinin paket servisinden toplamış olduğu günlük 339.50 TL para ve cep telefonunun çalındığını polise beyan eden M.Y.’nin yalan beyanda bulunduğu tespit edildi.

Yürütülen soruşturmada zanlının, söz konusu parayı kendisi aldığı halde polise hayali bir suç ile ilgili yalan beyanda bulunduğu belirlenerek, M.Y. tutuklandı.