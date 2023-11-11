Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Mücadele saat 19.00'da başladı.

Maçı hakem Bahattin Şimşek yönetti.

Atakaş Hatayspor maça Erce, Kilama, Cengiz, Kerim, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Matondo, Dele-Bashiru, Lamkel Ze, Rivas, Dadashov 11'iyle çıktı.

Konuk ekip Galatasaray ise mücadeleye Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sergio, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi 11'iyle başladı.

İLK YARI 1-1 SONA ERDİ

Ev sahibi Atakaş Hatayspor 14. dakikada Rivas'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılı ekip 28. dakikada Zaha'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarıda kalan sürede başka gol olmadı ve iki takım soyunma odasına eşitlikle gitti.

3 PUAN ATAKAŞ HATAYSPOR'UN

55. dakikada ev sahibinde Lamkel Ze sahneye çıktı ve skor 2-1 oldu.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilerek bu sezon sahadan ilk kez puansız ayrıldı.