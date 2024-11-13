Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye – KKTC Ortak Gümrük Komitesi 1. Toplantısı kapsamında KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Serim, “KKTC’nin üretime dayalı ekonomik kalkınma hedefinin desteklenmesi amacıyla başta gümrüklerin otomasyonu ile modernizasyonu ve projesine başlanan laboratuvarın akredite edilmesi dahil iş planı üzerinde görüştük” dedi.

Serim, “Türkiye ile KKTC arasındaki ticaretin daha da artırılması ve Kıbrıs Türkü üreticinin uluslararası piyasalara hızlıca erişimini teminen KKTC makamlarıyla birlikte çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini de kullandı.