Adıyaman'daki Isıas Otel'in enkazından bir evladımızın daha naaşına ulaşıldı.

Arama kurtarma ekipleri Serin İpekçioğlu'nun cansız bedenini enkaz altından çıkardı. 

SON DAKİKA... Başbakanlık: Enkazda 6 cansız bedene daha ulaşıldı SON DAKİKA... Başbakanlık: Enkazda 6 cansız bedene daha ulaşıldı

İpekçioğlu, diğer arkadaşları gibi melek oldu...