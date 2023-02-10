İpekçioğlu, diğer arkadaşları gibi melek oldu...

SON DAKİKA... Başbakanlık: Enkazda 6 cansız bedene daha ulaşıldı

SON DAKİKA... Başbakanlık: Enkazda 6 cansız bedene daha ulaşıldı

Adıyaman'daki Isıas Otel'in enkazından bir evladımızın daha naaşına ulaşıldı.

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