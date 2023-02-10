Adıyaman'daki Isıas Otel'in enkazından bir evladımızın daha naaşına ulaşıldı.
Arama kurtarma ekipleri Serin İpekçioğlu'nun cansız bedenini enkaz altından çıkardı.
İpekçioğlu, diğer arkadaşları gibi melek oldu...
Adıyaman'daki Isıas Otel'in enkazından bir evladımızın daha naaşına ulaşıldı.
Arama kurtarma ekipleri Serin İpekçioğlu'nun cansız bedenini enkaz altından çıkardı.
İpekçioğlu, diğer arkadaşları gibi melek oldu...
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