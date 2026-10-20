CTP’den yapılan açıklamaya göre Nereli, İskele Ticaret Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyarette Nereli’ye CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, Milli Eğitim Bakanlığı eski Daire Müdürü Ali Nizam, bazı emekli öğretmenler ve CTP İskele İlçe yöneticileri eşlik etti.

- “Emlak vergilerinin yüzde 15’i okullara ayrılacak”

Ziyarette konuşan Nereli, İskele ve beldelerindeki eğitim kurumlarında yaşanan sorunların giderilmesi için somut adımlar atacaklarını belirterek, yasayla düzenlenen emlak vergisi gelirlerinin yüzde 15’ini okulların ihtiyaçlarının karşılanmasına ayıracaklarını kaydetti.

Nereli, söz konusu kaynağın okullar, okul aile birlikleri ve diğer paydaşlarla birlikte planlanacağını, eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve giderilmesi için ortak akılla hareket edeceklerini belirtti.

-“İnsana, gençlere ve çocuklara doğrudan yatırım yapacağız”

İnsana, gençlere, çocuklara ve özel gereksinimli bireylere doğrudan yatırım yapacaklarını ifade eden Nereli, ihtiyaçlı bireyler için burs sistemi geliştireceklerini, kaynakları doğru değerlendireceklerini belirtti.

Alanında uzman kişilerden oluşan bir ekiple yola çıktıklarını belirten Nereli, amaçlarının İskele’ye hizmet etmek olduğunu kaydetti.

Nereli, eğitim başta olmak üzere toplumsal yaşamın farklı alanlarında ihtiyaçlara yanıt veren, katılımcı ve çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktardı.