Sertoğlu, Miracle Değirmenlik Kulübü’nün üyeliğinin askıya alınmasının, şike sürecinden tamamen bağımsız bir süreç olduğunu ve Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan gelen ve kulübün denetleneceği, yasallığının soruşturulacağı yönündeki bilgilendirme üzerine gerçekleştiğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta federasyona gelen itirazlar ve şikâyetler üzerine Kaymakamlığa yazı göndererek, Başkan Hakan Törehan’ın genel kurul sürecindeki yasal durumu hakkında bilgi talep ettiklerini ifade eden Sertoğlu, yapılan ön araştırma sonucunda Törehan’ın başkanlık görevini sürdürme şartlarını taşımadığı yönünde cevap aldıklarını söyledi.

Bu gelişmeler doğrultusunda, KTFF Yönetim Kurulu’nun pazartesi günü toplanarak kulübün üyeliğinin askıya alınma kararını kalıcı hale getireceğini belirten Sertoğlu, Hakan Törehan ve yönetim kurulu üyelerinin de disiplin kuruluna sevk edileceğini açıkladı.

Ayrıca Kaymakamlığın kulüp hakkında denetleme yaparak federasyona bir rapor sunacağını ifade eden Sertoğlu, üç kişilik bir divan kurulu görevlendirilerek yeni bir genel kurulun toplanmasının planlandığını belirtti.