Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hazel Arslan, olayla ilgili bulguları aktardı. Arslan, zanlı S.N.’nin 16 Ağustos 2026 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Ciddi Darp ve Darp” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 16 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Tahir Osman Sokak’taki ikametgâhın yatak odası içerisinde, annesinin doğum gününe gittiği gerekçesiyle sevgilisi olan 19 yaşındaki A.T.’yi sağ koluna sol eliyle iki kez yumruk atmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 17 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında aynı adresteki ikametgâhın yatak odası içerisinde, ablası ile konuştuğu gerekçesiyle sevgilisine sol eliyle bir kez gözüne, ardından eliyle sol bacağına vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti.

Her iki olayın da polisin bilgisine 19 Ağustos 2026 tarihinde geldiğini belirten polis, aynı gün müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek muayene edildiğini açıkladı. Temin edilen doktor raporunda müştekinin sol göz bölgesinin alt kısmında morluk ve sol göz dış yüzeyinde kanlı görünüm tespit edildiği belirtildi.

Polis, S.N.’nin aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Zanlının Türkmen vatandaşı olduğunu ve KKTC’de aile ikamet izniyle bulunduğunu belirten polis, zanlının aleyhine okunan davaları kabul ettiğini ifade ederek mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, S.N.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 340 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Zanlı S.N., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.