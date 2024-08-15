Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Boran Özgen mahkemede olguları aktardı. Polis, 14.08.2024 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Bahçeli'de Pine Bay View sitesinde sakin E.B.F.T'nin kendisini başka erkeklerle aldattığı gerekçesiyle ile ikametgahları içerisinde birlikte yaşadığı sevgilisi A.K.S.’nin vücudunun muhtelif yerlerine ve başına elleri ile yumruk vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün yapılan şikayet üzerine tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, İsveç vatandaşı olduğunu, ülkede kalıcı bağlı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.