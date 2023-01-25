Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tankları temin etme kararı hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimin Abrams tanklarıyla ilgili kararından memnuniyet duyduğunu belirten Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın kendini savunmasına verdiği destekte birlik içinde olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, "İngiltere'nin Challenger ve Almanya'nın Leopard 2 tanklarıyla birlikte bunlar Rusya'ya karşı savaşta ciddi bir fark yaratabilir." ifadesini kullandı.

ABD'li üst düzey yetkililer, Ukrayna'ya 31 M1 Abrams tankı ve 8 M88 tank kurtarma aracı temin edileceğini duyurmuştu.

Alman hükümeti de gün içinde Ukrayna'ya 14 Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacaklarını açıklamıştı.