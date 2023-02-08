Elde edilen bilgiye göre Şeyma Köse ve Poyraz bebeğin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yedikonuk Kabristanlığı’na defnedilecek.

Şeyma Köse ve bebeği Poyraz, Türkiye’nin Hatay ilinde yaşanan deprem sonucu hayatlarını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Deprem Kriz ve Koordinasyon Komitesi çalışmalarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanlığı Deprem Kriz ve Koordinasyon Komitesi çalışmalarını sürdürüyor

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