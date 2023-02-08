Cumhurbaşkanlığı Deprem Kriz ve Koordinasyon Komitesi çalışmalarını sürdürüyor Cumhurbaşkanlığı Deprem Kriz ve Koordinasyon Komitesi çalışmalarını sürdürüyor

Şeyma Köse ve bebeği Poyraz, Türkiye’nin Hatay ilinde yaşanan deprem sonucu hayatlarını kaybetti.  

Elde edilen bilgiye göre Şeyma Köse ve Poyraz bebeğin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yedikonuk Kabristanlığı’na defnedilecek.

 