Polis Genel Müdürlüğü (PGM), seyrüsefer ruhsatı olmadığı tespit edilen araçların trafikten men edileceğini duyurdu.

Kaza yaptı, sigortasız araç kullandığı ortaya çıktı! Kaza yaptı, sigortasız araç kullandığı ortaya çıktı!

PGM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“12 Nisan 2023 tarihinden itibaren, Polis tarafından ülke genelinde gerçekleştirilecek olan trafik denetimleri kapsamında, geçerli seyrüsefer ruhsatı olmadığı tespit edilen araç sürücüleri aleyhinde yasal işlem başlatılmasının yanı sıra, (A.E. 99/1974) Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün Polise verdiği yetkiye dayanarak, sürücülerin araçları da trafikten men edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”