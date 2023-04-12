Polis Genel Müdürlüğü (PGM), seyrüsefer ruhsatı olmadığı tespit edilen araçların trafikten men edileceğini duyurdu.

PGM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“12 Nisan 2023 tarihinden itibaren, Polis tarafından ülke genelinde gerçekleştirilecek olan trafik denetimleri kapsamında, geçerli seyrüsefer ruhsatı olmadığı tespit edilen araç sürücüleri aleyhinde yasal işlem başlatılmasının yanı sıra, (A.E. 99/1974) Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün Polise verdiği yetkiye dayanarak, sürücülerin araçları da trafikten men edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”