Yunanistan'ın Atina yakınlarındaki Vouliagmeni plajında meydana gelen olayda, iki kişi arasında şezlong yüzünden tartışma çıktı.

Şahitler, tartışmanın kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştüğünü ve diğer kişilerin de olaya karıştığını belirtti.

76 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

Kavga sırasında fenalaşarak yere yığılan 82 yaşındaki adama olay yerinde kalp masajı yapıldığı ve elektroşok cihazı (defibrilatör) kullanıldığı bildirildi.

Hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak 76 yaşındaki diğer şüpheli gözaltına alınırken, yanında bulunan 21 yaşındaki bir kadın da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yetkililer, kavganın kesin nedenini ve ölüm sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.