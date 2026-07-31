İngiliz enerji devi Shell, Macaristan merkezli petrol ve doğalgaz şirketi MOL Group ile Kıbrıs'taki iştiraki BG Cyprus'u 720 milyon dolaralık bir bedelle satmak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı.

Reuters’in haberine göre, anlaşmanın 2027 yılında tamamlanması bekleniyor. Anlaşmanın sonuçlanmasıyla, BG Cyprus'un Doğu Akdeniz'de bulunan ve Afrodit doğalgaz sahasını içeren Kıbrıs açıklarındaki ruhsat sahasındaki işletmeci olmayan yüzde 35'lik hissesi MOL'un kontrolüne geçecek.

Shell Entegre Gaz Bölümü Başkanı Cederic Cremers, yaptığı açıklamada, "Bu yatırımdan çıkma kararımız, entegre LNG değer zincirimizi güçlendirecek fırsatlara odaklanmız doğrultusunda alınmıştır." dedi.

Afrodit doğalgaz sahası, Chevron'un Kıbrıs birimi tarafından yüzde 35'lik payla işletiliyor. BG Cyprus işletmeci olmayan yüzde 35, İsrailli NewMed Energy ise işletmeci olmayan yüzde 30 paya sahip.

Shell tarafından 2016 yılında satın alınan BG Group, Afrodit sahasındaki hissesini 2015 yılında Kıbrıs'taki iştiraki aracılığıyla edinmişti.