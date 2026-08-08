Kızılbaş Parkı önünde meydana gelen kanalizasyon arızası nedeniyle Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nin Taşkınköy istikametine gidiş yönü araç trafiğine kapatılacak.
Yapılan bilgilendirmeye göre, kanalizasyon arızasının giderilmesi amacıyla bölgede çalışma gerçekleştirilecek. Çalışmalar süresince trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.
Sürücülerin bölgede trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına mümkün olduğunca alternatif güzergahları kullanmaları istendi.