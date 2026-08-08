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Sürücülerin bölgede trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına mümkün olduğunca alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Yapılan bilgilendirmeye göre, kanalizasyon arızasının giderilmesi amacıyla bölgede çalışma gerçekleştirilecek. Çalışmalar süresince trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

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