Zengin repertuvarı, güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle konukların karşısına çıkan Sibel Can; geçmişten günümüze hafızalarda yer edinen sevilen eserlerinin yanı sıra hareketli şarkılarını da seslendirdi. Sanatçının şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik eden müzikseverler, eğlence ve duygu dolu anları bir arada yaşadı.

Hüsnü Şenlendirici ise kendine özgü yorumuyla seslendirdiği eserler ve etkileyici klarnet performansıyla geceye ayrı bir renk kattı. Sibel Can’ın güçlü sesiyle Şenlendirici’nin klarnetinden yükselen nağmelerin buluşması, konuklardan büyük alkış aldı.

Sahnedeki uyumları ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken iki ünlü sanatçı, birlikte sergiledikleri performansla müzikseverlere adeta müzik ziyafeti sundu. Görkemli atmosferiyle geceye ev sahipliği yapan Les Ambassadeurs Hotel’de eğlence geç saatlere kadar devam etti.

Sibel Can’ın şıklığı ve zarafetiyle de göz kamaştırdığı gece, Hüsnü Şenlendirici’nin unutulmaz klarnet soloları ve konukların coşkulu katılımıyla uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu.