Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Sibel Tatar’a ziyaretinde Kurucu Başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Sibel Tatar ziyaretinde okulda yetiştirilen aromatik bitkiler bahçesi ve öğretmenler tarafından yapılan doğal oyun parkını gezdi.

Çevre eğitimi hakkındaki uygulamaları inceleyen ve Beylerbeyi Anaokulu Sorumlu Öğretmeni Çağrı Peköz’den bilgi alan Sibel Tatar, sınıfları ziyaret ederek, ailelere verilmesi için Mutlu Çocuklar Anne Baba El Kitabı ve Özel Gereksinimli Mutlu Çocuklar Ebeveyn El Kitabı’nı çocuklara takdim etti.

Ziyarette ayrıca Sibel Tatar’a öğrencilerin yaptığı hediyeler verildi.

Bellapais Inner Wheel Kulübü de ziyarette okul kütüphanesine kitap bağışında bulundu.

Sibel Tatar yaptığı açıklamada, aromatik bitkilerin yetiştirildiği, doğa ve çevre bilinci aşılanan okulun örnek bir okul olduğunu söyledi.

Sibel Tatar, çocukları hayata hazırlayan okulda yapılan çalışmalardan dolayı öğretmenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sibel Tatar öncülüğünde ailelere verilmek üzere “Mutlu Çocuklar Anne Baba El Kitabı ve Özel Gereksinimli Mutlu Çocuklar Ebeveyn El Kitabı’nı” takdim ettiğini belirten Sibel Tatar, “Dilek Ağacı Projesiyle” okulu yeni yıl öncesi ziyaret edip çocuklara hediye verileceğini kaydetti.