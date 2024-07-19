Cumhurbaşkanlığı, Basın ve Halka İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar zirvede yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle ülkede bulunan misafirlere hitaben “Hoş geldiniz” dedi, zirvede bulunmaktan onur duyduğunu ve mutlu olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kadın girişimcileri desteklediği için Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz’e ve yönetim kuruluna teşekkür eden Sibel Tatar, ayrıca KTTO Kadın Girişimciler Konseyine de yaptıkları çalışmalar ve kadına verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan ile düzenli ticaret yapmasının önemine işaret eden Sibel Tatar, narenciye ve hellimdeki ihracatın artmasını diledi, zirvede yapılacak görüşmelerde ticari ilişkilere katkı konulacağına inanç belirtti.

KKTC’nin ihracatının yüzde 80’inin Türkiye’ye yapıldığını anlatan Tatar, ekonominin gelişmesi için kadının emeğinin ve gücünün ekonomiye dahil edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kamuda çalışan kadın sayısının arttığını ancak hem kamuda ve özel sektörde kadın çalışanın çok fazla tercih edilmediğini dile getiren Sibel Tatar, cam tavanın varlığı nedeniyle kadının üst kademelerde engellerle karşılaştığını kaydetti.

Kadın çalışanların ve kadın girişimcilerin sayısını artırmak için kadınları motive etmek, ağ kurmalarını sağlamak, güçlendirmek ve vizyonlarını geliştirmek gerektiğini anlatan Sibel Tatar, devletin bu çalışmalara destek vermesi, inovasyon ve ar-ge çalışmalarına yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Ar-ge çalışmaları ile şirket yönetiminde olduğu gibi devlet çalışmalarında da üretimde büyüme ve gelişmenin mümkün olduğunu belirten Sibel Tatar, bu şekilde büyümenin sağlanacağını yeni ürün ve hizmetlerin yaratılacağını dile getirdi.

Uluslararası ticari ilişkileri artırmak için dünya ile rekabet edilebilecek ürünlere devletin yatırım yapması gerektiğine işaret eden Sibel Tatar, ürün kalitesinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

-“Kadınların girişimcilik konusunda cesaretlendirilmesi ve desteklenmesi gerekiyor”

Sibel Tatar konuşmasında ayrıca “Girişimci iş kadınlarına, kadın kooperatiflerine ve siyasette kadına önem veriyoruz ve bu alanlarda kadın varlığının artmasını destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisinin gelişmesine kadınların katkı koyacağını dile getiren Sibel Tatar, girişimciliğin küçük yaşta öğretilmesi gerektiğine işaret etti.

Sibel Tatar konuşmasının devamında Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sibel Tatar öncülüğünde "İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu" Projesi’nin Akçay’da hayata geçirildiğini ve kozadan elde edilen ipeğin “Kozada” markasıyla satışa sunulduğunu kaydetti.

Sibel Tatar, Karpaz Bölgesi’nde ise "Keçe’nin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu" Projesi’nin başlatıldığını ve yakın zamanda koyun ve keçilerin yünlerinden elde edilen keçelerin “Keçada” markasıyla satışa sunulacağını vurguladı.

Hayata geçirilen iki projede amacın, kadın emeğini güçlendirmek, kadını motive etmek ve geri dönüşümle kültürel ürünlerin ekonomiye kazandırmak olduğunu belirten Sibel Tatar, kadınların girişimcilik konusunda cesaretlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini aktardı.

Devlette işe girmenin bir hayat garantisi olarak görüldüğünü ifade eden Sibel Tatar, bu durumun değişmesi gerektiğini, üretimin özel sektörün, girişimciliğin ve iş kurmanın desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ülkede birçok başarılı iş kadını bulunduğunu ve sayının artırılması gerektiğini aktaran Sibel Tatar, devletin ortaya vizyon ve program koyarak kadınların gelişimlerine katkıda bulunması gerektiğine dikkat çekti.

“Kıbrıs kadını akıllı, çalışkan ve güçlüdür.” diyen Sibel Tatar, 2’nci Türkiye Azerbaycan KKTC Kadın Girişimciler Zirvesi’nin başarılı olmasını diledi.