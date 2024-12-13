Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabul Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar öncülüğünde gerçekleştirilen “Seni Seviyorum, Sesin Oluyorum” projesinin lansmanı ardından gerçekleştirildi.

Sibel Tatar kabulde yaptığı konuşmada, işaret dilinin önemine vurgu yaparak, kamuda birçok bakanlık ve dairede bu konuda istihdam yapılmasının gerekliliğine değindi.

Erişilebilirliğin ve iletişimin önemine vurgu yapan Sibel Tatar, işaret dilinin önemli bir iletişim aracı olduğunu ve bu hizmeti almanın bir hak olduğunu ifade etti.

Sibel Tatar, işaret dilini bilen gençlerin istihdamı konusunda gerekenin yapılmasının, doğru iletişim için gerekli olduğunu söyleyerek, ilgili bakanlıklara bu bağlamda çağrıda bulundu.

Sibel Tatar, ayrıca iş yasasının engellilere sunduğu çalışma hakkından, tüm gençlerin yararlanması temennisini de dile getirdi.

Sibel Tatar, konuşmasının sonunda “Sizi seviyorum, sesiniz okuyorum” cümlesini işaret diliyle aktararak, engelli bireylere desteğini bir kez daha sundu.

-DOĞRU

Vakıf Başkanı Bahire Doğru ise, " Seni Seviyorum Sesin Oluyorum" projesinin öncülüğünü yapması nedeniyle Sibel Tatar’a kurumun mütevelli heyeti ve üyeleri adına teşekkür etti ve teşekkür plaketi takdim etti.

Engelsiz iletişime destek amacıyla birçok proje ve çalışmanın yapıldığı vurgulayan Bahire Doğru, Sibel Tatar’ın öncülüğünde ve sonsuz desteğinde gerçekleşen projenin hız kazandığını ifade etti.

Kabulde hazır bulunan üyeler de söz alarak, günlük yaşamda karşılaşılan sorunlara ve yaşanan zorluklara değindi. Üyeler, işaret dilinin önemine ve günlük hayatı kolaylaştırmak adına öğrenilmesinin gerekliliğine de dikkat çekti.