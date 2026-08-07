Meteoroloji Dairesi'nin yüksek sıcaklık uyarıları doğrultusunda, 5-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında her gün 12.00-16.00 saatleri arasında açık havada ve doğrudan güneş altında çalışma yapılmasını yasaklayan karar kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

Çalışma Dairesi müfettişlerinin 6-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği planlı denetimler ile Alo İhbar Hattı'na gelen başvurular doğrultusunda Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa'da kapsamlı kontroller yapıldı.

Denetimlerde, Lefkoşa'da 7, Girne'de 5, Güzelyurt'ta 2 ve Gazimağusa'da 5 olmak üzere toplam 19 iş yerinde, yasak saatlerinde açık alanda ve doğrudan güneş altında işçi çalıştırıldığı belirlendi. İş yerlerine yazılı uyarı verilerek ihlallerin derhal sonlandırılması sağlandı.

Bakanlık, mevzuat gereği ilk ihlalde işverenlere yazılı uyarı uygulandığını, aynı ihlalin tekrarlanması halinde ise bir asgari ücret tutarında idari para cezası kesildiğini hatırlattı.

Açıklamada, çalışanların sağlık ve güvenliğini riske atan uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak, denetimlerin kararın yürürlükte olduğu süre boyunca hem planlı kontroller hem de Alo İhbar Hattı'na yapılan başvurular doğrultusunda kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.