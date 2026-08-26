Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 40 derece dolaylarında olacağını, yarına kadar sabah saatlerinde yer yer sis beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 25-31 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, periyod süresince genellikle açık ve az bulutlu, yarına kadar sabahları yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 37-40 ve sahillerde 32-35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, periyodun son günlerinde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.