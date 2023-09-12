Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar hakkındaki iddiaları polis memuru Hasan Kabadayılar aktardı.

Polis memuru Hasan Kabadayılar, O.F'nin sahibi olduğu bir Oto Galeri'den yurt dışından araç getirmek için 15 bin Sterlin ödeme yapan ancak aracı almaktan vazgeçen E.Ö'nün parayı geri istemesi üzerine şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının 18 Temmuz 2023 tarihinde cep telefonu ile E.Ö'yü arayıp " Senle konuşacağız oğlum, senle görüşeceğiz, senin alacağın yoktur bizde. Sen bir yerde bir kelime daha konuş senin kafana sıkarım" dediğini açıkladı.

Polis, konuşma esnasında E.Ö'nün yanında bulunan kuzeni A.M.E.F'nin de "amcam sık derse kafana sıkarım" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Kabadayılar, şikayetin önceki gün yapıldığını, zanlıların aynı gün tutuklandığını belirtti.

Alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini açıkladı.

Polis memuru, her iki zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan O.F ise suçlamaları kabul etmedi ve son bir yıldır şikayetçiyi ne gördüğünü ne de konuştuğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



