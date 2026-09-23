Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Ahmet Sinanoğlu, zanlının 15 Eylül 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Hamitköy’de, Anıttepe Caddesi üzerinde, aralarında önceden mal paylaşımı nedeniyle husumet bulunan amcası D.B.’ye hitaben “seni öldüreceğim, kezzap atacağım” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının 19 Eylül’de amcasının evinin önüne giderek Facebook üzerinden canlı yayın açtığını ve “hepinizi yakarım, C4 ve bombayla sizi havaya uçururum. Benim kaybedecek bir şeyim yok” şeklinde tehditlerde bulunduğunu aktardı.

Zanlının ayrıca amcasını 10 kez telefonla arayarak telefonda taciz suçunu işlediği belirtildi.

Polis, 15-19 Eylül tarihleri arasında müştekiye karşı birçok suç işlendiğini, olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından zanlının 19 Eylül’de Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını belirten polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Gizem Erciyas, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.