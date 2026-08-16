Şiddetli rüzgarın etkisiyle Altınova-Ağıllar Avcılık ve Atıcılık Kulübü binası ve çevresinde zarar meydana gelirken, fırtına Kuzucuk’ta da etkisini gösterdi. Kuzucuk’ta şiddetli rüzgâr nedeniyle sosyal konutlat bölgesinde bazı elektrik direkleri devrilirken, devrilen direklerin neden olduğu küçük çaplı yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında su hattında da patlama meydana geldi. Meydana gelen arızanın giderilmesi ve gerekli onarım çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla söz konusu bölgede su akışı geçici olarak kesildi. Ekipler, arızanın en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

EKİPLERİMİZ FIRTINA VE YAĞIŞIN ETKİLİ OLDUĞU BÖLGELERDE SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

İskele Belediyesi ekiplerimiz, fırtına ve yağışın etkili olduğu bölgelerde sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz, meydana gelen hasarların tespiti, ulaşım ve çevre güvenliğinin sağlanması ve oluşabilecek olumsuzluklara müdahale edilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Yağış ve şiddetli rüzgarın ara ara devam etmesi nedeniyle vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve can ve mal güvenlikleri açısından gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur.