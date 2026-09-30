Polis, 26 Eylül 2026 tarihinde saat 16.12 ile 16.40 arasında Ortaköy’de H.Ö.’nün ikametgahında mahkeme emriyle arama yapıldığını belirtti.

Sigara paketinde uyuşturucu bulundu

Aramada, bahçe masasının üzerindeki sigara paketi içerisinde yaklaşık 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiği ve H.Ö.’nün suçüstü tutuklandığı belirtildi.

Polis, ikametgahın yatak odasında yapılan aramada ise yatağın üzerindeki yastığın altında yeşil reçeteye tabi 7 adet Lyrica marka hap bulunduğunu ve emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Emareler analize gönderildi

H.Ö.’nün tutuklanmasının ardından soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi aldığını kaydetti.

Bu süre içerisinde ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini ifade eden polis, analiz sonuçlarının beklendiğini söyledi.

Polis ayrıca zanlının verdiği ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturmanın tamamlanabilmesi için 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkemede aktarılan şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, H.Ö.’nün soruşturma amacıyla 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.