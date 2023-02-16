ÖZEL HABER

Ülkedeki zam furyası devam ediyor.

A'dan Z'ye tüm ürünlere zam gelen ülkemizde bir zam da sigaraya geldi.

Buna göre Parlament, Marlboro, Muratti, Heets, Flit, ve Terea marka sigaralar 2 TL zamlandı.

Malboro Gold tütüne de 1 TL zam geldi.