ÖZEL HABER

Ülkedeki zam furyası devam ediyor.

A'dan Z'ye tüm ürünlere zam gelen ülkemizde bir zam da sigaraya geldi.

Buna göre Parlament, Marlboro, Muratti, Heets, Flit, ve Terea marka sigaralar 2 TL zamlandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’yi ziyaret eden İngiliz parlamenterleri kabul etti Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’yi ziyaret eden İngiliz parlamenterleri kabul etti

Malboro Gold tütüne de 1 TL zam geldi.