Ülkedeki zam furyası devam ediyor.
A'dan Z'ye tüm ürünlere zam gelen ülkemizde bir zam da sigaraya geldi.
Buna göre Parlament, Marlboro, Muratti, Heets, Flit, ve Terea marka sigaralar 2 TL zamlandı.
Malboro Gold tütüne de 1 TL zam geldi.
Ülkedeki zam furyası devam ediyor.
A'dan Z'ye tüm ürünlere zam gelen ülkemizde bir zam da sigaraya geldi.
Buna göre Parlament, Marlboro, Muratti, Heets, Flit, ve Terea marka sigaralar 2 TL zamlandı.
Malboro Gold tütüne de 1 TL zam geldi.
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