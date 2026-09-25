Bakanlığa bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından yürütülen uygulamadan yararlanmak isteyen işveren ve sigortalıların, belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerektiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre düzenleme kapsamında, 2010 yılı öncesinde oluşan prim borçlarında peşin ödemenin tercih edilmesi halinde yüzde 30 indirim uygulanıyor.

2010 yılı ve sonrasında oluşan prim borçlarında ise peşin ödeme yapılması durumunda gecikme zamlarında yüzde 90’a varan indirim imkânı sağlanıyor.

Taksitli ödeme planını tercih edenler için de farklı oranlarda ön peşinat seçenekleri sunulurken, kalan prim borcu ile dondurulmuş gecikme zamlarının 36 aya kadar taksitlendirilmesine olanak tanınıyor.

Sigorta Prim Affı kapsamında başvurular 30 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Yapılandırma kapsamında gerçekleştirilecek ödemeler için son tarih ise 23 Ekim 2026 olarak açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, prim borcu bulunan işveren ve sigortalılara başvurularını son güne bırakmamaları çağrısında bulunarak, uygulamaya ilişkin ayrıntılı bilgi için Sosyal Sigortalar Dairesi ile iletişime geçilebileceğini belirtti.